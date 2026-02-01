Atelier culinaire végétarien autour de la cuisine à la vapeur Atelier Tutti Planti Saint-Aubin-sur-Mer
Atelier culinaire végétarien autour de la cuisine à la vapeur Atelier Tutti Planti Saint-Aubin-sur-Mer vendredi 27 février 2026.
Atelier culinaire végétarien autour de la cuisine à la vapeur
Atelier Tutti Planti 1 bis place de la gare Saint-Aubin-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27 09:00:00
fin : 2026-02-27 13:00:00
Date(s) :
2026-02-27
Au menu chawanmunshi végé (flans vapeurs japonais), bao bun (petits pains vapeurs), garniture végé façon porc au caramel, gâteau marbré noisette, chocolat. Sur réservation
Au cours de cet atelier, nous cuisinerons un menu complet autour du thème de la cuisine à la vapeur.
Au menu chawanmunshi végé (flans vapeurs japonais)
bao bun (petits pains vapeurs), garniture végé façon porc au caramel, gâteau marbré noisette, chocolat. .
Atelier Tutti Planti 1 bis place de la gare Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie +33 6 88 67 82 68 blanquet.catherine@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier culinaire végétarien autour de la cuisine à la vapeur
On the menu: veggie chawanmunshi (Japanese steamed custards), bao bun (steamed buns), caramel pork-style veggie filling, chocolate hazelnut marble cake. Reservations required
L’événement Atelier culinaire végétarien autour de la cuisine à la vapeur Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-02-12 par Calvados Attractivité