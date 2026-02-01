Atelier culinaire végétarien autour de la cuisine à la vapeur Atelier Tutti Planti Saint-Aubin-sur-Mer

Atelier culinaire végétarien autour de la cuisine à la vapeur

Atelier Tutti Planti 1 bis place de la gare Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Début : 2026-02-27 09:00:00

fin : 2026-02-27 13:00:00

Au menu chawanmunshi végé (flans vapeurs japonais), bao bun (petits pains vapeurs), garniture végé façon porc au caramel, gâteau marbré noisette, chocolat. Sur réservation

Au cours de cet atelier, nous cuisinerons un menu complet autour du thème de la cuisine à la vapeur.

Atelier Tutti Planti 1 bis place de la gare Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie +33 6 88 67 82 68 blanquet.catherine@wanadoo.fr

English : Atelier culinaire végétarien autour de la cuisine à la vapeur

On the menu: veggie chawanmunshi (Japanese steamed custards), bao bun (steamed buns), caramel pork-style veggie filling, chocolate hazelnut marble cake. Reservations required

