ATELIER CULINAIRES VOYAGE GOURMAND EN ITALIE Torreilles

ATELIER CULINAIRES VOYAGE GOURMAND EN ITALIE

7 Avenue François Arago Torreilles Pyrénées-Orientales

Début : 2025-07-26 09:00:00

fin : 2025-07-26 12:00:00

2025-07-26

Thème Voyage gourmand en Italie

Envie de saveurs ensoleillées et d’un air de dolce vita ?

Que ce soit pour découvrir des recettes gourmandes ou partager un instant précieux en famille, mes ateliers sont l’occasion de vous régaler, d’apprendre et de vous faire plaisir.

7 Avenue François Arago Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 29 74 18 20

English :

Theme: Gourmet travel in Italy

Looking for sunny flavors and an air of dolce vita?

Whether you want to discover gourmet recipes or share a precious moment with your family, my workshops are an opportunity to treat yourself, learn and enjoy.

German :

Thema: Gourmetreise nach Italien

Lust auf sonnige Aromen und einen Hauch von Dolce Vita?

Meine Workshops bieten Ihnen die Gelegenheit, zu schlemmen, zu lernen und sich selbst zu verwöhnen, egal ob Sie neue Rezepte entdecken oder einen wertvollen Moment mit Ihrer Familie teilen möchten.

Italiano :

Tema: Viaggi gourmet in Italia

Avete voglia di sapori solari e di un’aria di dolce vita?

Che vogliate scoprire ricette gourmet o condividere un momento prezioso con la famiglia, i miei workshop sono un’occasione per regalarsi, imparare e concedersi.

Espanol :

Tema: Viajes gastronómicos por Italia

¿Le apetecen sabores soleados y un aire de dolce vita?

Tanto si desea descubrir recetas gastronómicas como compartir un momento precioso con la familia, mis talleres son una oportunidad para darse un capricho, aprender y darse un capricho.

