[Atelier] Culotte Charlotte Chez Bleu Biscuit Dieppe
[Atelier] Culotte Charlotte
Chez Bleu Biscuit / 63 Quai Henri IV Dieppe Seine-Maritime
Début : 2026-04-20 13:00:00
fin : 2026-04-20 17:00:00
2026-04-20
L’Atelier Brut vous propose de confectionner votre culotte Charlotte, un modèle féminin et confortable, à réaliser vous-même lors d’un atelier convivial et créatif.
À l’aide du patron Charlotte de La Fée Marraine (compris dans le prix de l’atelier), vous apprendrez à coudre votre propre lingerie, adaptée à vos goûts et à votre morphologie.
Le jour J, vous apportez votre coupon de tissu non extensible (0,40 m x laize) pour coller au plus près de vos envies.
Nous vous invitons à apporter votre machine à coudre si vous en possédez une (toujours plus confortable de travailler sur son propre matériel).
Une surjeteuse sera mise à disposition durant l’atelier.
Le tout dans une ambiance chaleureuse, autour d’un thé ou d’un café offert ☕
Tarif 60 € fournitures comprises (hors tissu)
⚠️ Places limitées inscription obligatoire
Un atelier pour oser, apprendre et repartir avec une pièce unique, faite par vous ✨ .
