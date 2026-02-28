[Atelier] Culotte Charlotte Chez Bleu Biscuit Dieppe

[Atelier] Culotte Charlotte

Début : 2026-04-20 13:00:00

fin : 2026-04-20 17:00:00

2026-04-20

L’Atelier Brut vous propose de confectionner votre culotte Charlotte, un modèle féminin et confortable, à réaliser vous-même lors d’un atelier convivial et créatif.

À l’aide du patron Charlotte de La Fée Marraine (compris dans le prix de l’atelier), vous apprendrez à coudre votre propre lingerie, adaptée à vos goûts et à votre morphologie.

Le jour J, vous apportez votre coupon de tissu non extensible (0,40 m x laize) pour coller au plus près de vos envies.

Nous vous invitons à apporter votre machine à coudre si vous en possédez une (toujours plus confortable de travailler sur son propre matériel).

Une surjeteuse sera mise à disposition durant l’atelier.

Le tout dans une ambiance chaleureuse, autour d’un thé ou d’un café offert ☕

Tarif 60 € fournitures comprises (hors tissu)

⚠️ Places limitées inscription obligatoire

Un atelier pour oser, apprendre et repartir avec une pièce unique, faite par vous ✨ .

Chez Bleu Biscuit / 63 Quai Henri IV Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 6 88 34 66 59

