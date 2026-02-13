Atelier « Cultiver ses légumes perpétuels », Métropole Rouen Normandie, Rouen

Atelier « Cultiver ses légumes perpétuels » Samedi 25 avril, 09h30 Métropole Rouen Normandie Seine-Maritime

Sur inscription – dans la limite des places disponibles

Les légumes perpétuels, un atout pour un jardin plus économe en temps et en eau.

Découvrez les différents cycles des végétaux, les spécificités des plantes vivaces, réalisez collectivement le calendrier des légumes perpétuels et réalisez des semis et repiquages. De quoi introduire les légumes perpétuels dans votre jardin !

Atelier animé par Green’up. Le lieu est en cours de définition, il sera communiqué ultérieurement.

Atelier organisé dans le cadre du réseau Jardinons ! Informations sur https://www.metropole-rouen-normandie.fr/conso-durable/jardinons

Métropole Rouen Normandie Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

Des récoltes (presque !) à l’infini !