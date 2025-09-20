Atelier « Cultivons Notre Avenir » Musée de la conserverie Alexis Le Gall Loctudy

Atelier « Cultivons Notre Avenir » Musée de la conserverie Alexis Le Gall Loctudy samedi 20 septembre 2025.

Gratuit, sans réservation.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Protéger et promouvoir le patrimoine c’est aussi parler de la sauvegarde de notre environnement pour les générations à venir. C’est ce que vous proposent les bénévoles de l’association 2Tonnes, partenaires du ministère de la Culture pour les Journées européennes du patrimoine.

Venez échanger et discuter avec l’un d’eux au musée de la conserverie autour d’un atelier-débat de 30 minutes pour aborder l’environnement sans jugement.

Musée de la conserverie Alexis Le Gall 8 Impasse du Nord 29750 Loctudy Loctudy 29750 Finistère Bretagne Venez revivre l'aventure sardinière en pays bigouden sud ! Au travers de sa maison de maître et de son usine de transformation de poisson, le musée de la conserverie de Loctudy retrace l'histoire de la famille Le Gall qui l'a fait tourner de 1920 à 1955, ainsi que l'histoire des femmes qui ont travaillé sur ce lieu de production industrielle à dimension artisanale. Un voyage à la fois familial, mémoriel et social.

Un voyage à la fois familial, mémoriel et social. Pas de parking dédié au musée, stationnement dans la rue du port, arrêt « Square Poulavillec » de la ligne de bus 56C Breizh Go

Venez échanger et discuter au musée avec un bénévole de l'association 2Tonnes autour d'un atelier débat de 30 minutes pour aborder l'environnement sans jugement.

