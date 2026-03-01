Atelier Cupcake de Pâques ZA de Kerangoff Lanmeur

Atelier Cupcake de Pâques

ZA de Kerangoff O’Panier des Saveurs Lanmeur Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 15:00:00

fin : 2026-03-28 17:00:00

Date(s) :

2026-03-28

O’ Panier des Saveurs organise un nouvel atelier de pâtisserie, cette fois sur le thème de Pâques !

En duo parent et enfant, venez passer un moment créatif, de partage et de gourmandise, pour apprendre à confectionner et décorer des cupcakes.

Atelier sur inscription, places limitées.

A partir de 8 ans. .

ZA de Kerangoff O’Panier des Saveurs Lanmeur 29620 Finistère Bretagne +33 2 98 19 99 62

