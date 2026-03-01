Atelier Cupcake de Pâques ZA de Kerangoff Lanmeur
Atelier Cupcake de Pâques ZA de Kerangoff Lanmeur samedi 28 mars 2026.
Atelier Cupcake de Pâques
ZA de Kerangoff O’Panier des Saveurs Lanmeur Finistère
Début : 2026-03-28 15:00:00
fin : 2026-03-28 17:00:00
2026-03-28
O’ Panier des Saveurs organise un nouvel atelier de pâtisserie, cette fois sur le thème de Pâques !
En duo parent et enfant, venez passer un moment créatif, de partage et de gourmandise, pour apprendre à confectionner et décorer des cupcakes.
Atelier sur inscription, places limitées.
A partir de 8 ans. .
ZA de Kerangoff O’Panier des Saveurs Lanmeur 29620 Finistère Bretagne +33 2 98 19 99 62
