Atelier cupcakes Clères samedi 30 août 2025.
68 Rue de l’Église Clères Seine-Maritime
Cet atelier vous permettra de créer des cupcakes aussi beaux que savoureux, avec un coeur fondant…
Au programme, vous réaliserez 4 cupcakes aux parfums différents :
un cupcake façon tarte citron meringuée
un cupcake mousse chocolat / caramel au beurre salé
un cupcake très « girly » aaux framboises
un cupcake aux spéculoos et chantilly mascarpone
La poche à douille n’aura plus de secret pour vous et vous repartirez avec vos réalisations.
Une pause dégustation sera proposée en cours d’atelier.
Durée 3h / 4 à 8 participants .
68 Rue de l’Église Clères 76690 Seine-Maritime Normandie +33 6 79 25 05 37 contact@laforetdesmacarons.com
