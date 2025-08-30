Atelier cupcakes Clères

Atelier cupcakes

68 Rue de l’Église Clères Seine-Maritime

Cet atelier vous permettra de créer des cupcakes aussi beaux que savoureux, avec un coeur fondant…

Au programme, vous réaliserez 4 cupcakes aux parfums différents :

un cupcake façon tarte citron meringuée

un cupcake mousse chocolat / caramel au beurre salé

un cupcake très « girly » aaux framboises

un cupcake aux spéculoos et chantilly mascarpone

La poche à douille n’aura plus de secret pour vous et vous repartirez avec vos réalisations.

Une pause dégustation sera proposée en cours d’atelier.

Durée 3h / 4 à 8 participants .

68 Rue de l’Église Clères 76690 Seine-Maritime Normandie +33 6 79 25 05 37 contact@laforetdesmacarons.com

