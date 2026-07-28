Atelier Cupcakes Maison des Artisans Clères

Informations pratiques

Clères

Atelier Cupcakes

Maison des Artisans 68 Rue de l’Église Clères Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 14:00:00

fin : 2026-10-17 17:30:00

Date(s) :

2026-10-17

La Forêt des Macarons vous invite à son atelier Cupcakes !

Au programme, vous réaliserez 4 cupcakes au cœur savoureux, aussi beaux que délicieux et aux parfums différents :

-Un cupcake façon tarte citron meringuée

-Un cupcake mousse chocolat / caramel au beurre salé

-Un cupcake très « girly » aux framboises

-Un cupcake aux spéculoos et chantilly mascarpone

La poche à douille n’aura plus de secret pour vous et vous repartirez avec vos réalisations. Une pause dégustation sera proposée en cours d’atelier.

Durée : 3h

Atelier pour 4 à 8 participants .

Maison des Artisans 68 Rue de l’Église Clères 76690 Seine-Maritime Normandie +33 6 79 25 05 37 contact@laforetdesmacarons.com

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English : Atelier Cupcakes

L’événement Atelier Cupcakes Clères a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin