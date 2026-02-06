ATELIER CUPCAKES

Chemin des Gorges Colombières-sur-Orb Hérault

Tarif : 17 – 17 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Un atelier cupcake animé par Papilles Pâtisseries découvrez les bases, décorez vos gâteaux et repartez avec vos réalisations. Un moment gourmand et convivial, accessible à tous.

L’arbre à palabre en collaboration avec Delphine de Papilles Pâtisseries vous propose un atelier gourmand pour découvrir l’art du cupcake, de la pâte moelleuse aux décorations colorées. Guidés pas à pas, les participants apprennent les techniques simples et accessibles pour réussir de jolis gâteaux, puis laissent libre cours à leur créativité lors de la phase de décoration. Que vous soyez débutant ou amateur de pâtisserie, cet atelier offre un moment ludique, sucré et convivial, idéal à partager en famille ou entre amis. À la fin de la séance, chacun repart avec ses propres cupcakes, prêts à être dégustés ou offerts. Une activité chaleureuse et créative, parfaite pour se faire plaisir et développer ses talents pâtissiers. .

Chemin des Gorges Colombières-sur-Orb 34390 Hérault Occitanie +33 4 48 26 00 85 bonjour@librairielarbreapalabres.fr

English :

A cupcake workshop led by Papilles Pâtisseries: learn the basics, decorate your cakes and leave with your creations. A convivial, gourmet experience for all.

L’événement ATELIER CUPCAKES Colombières-sur-Orb a été mis à jour le 2026-02-03 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC