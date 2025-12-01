Atelier Cupcakes de Noël Fronsac

Atelier Cupcakes de Noël

10A Route de Loiseau Fronsac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Envie d’offrir des cadeaux faits main à vos proches, ou simplement de leur préparer un goûter de Noël digne de ce nom ?

N’hésitez plus et venez apprendre à réaliser de délicieux cupcakes personnalisés aux couleurs de Noël !

Vous repartirez avec votre boîte de 6 cupcakes, à déguster et à ajuster selon vos goûts pour être fin prêt·e le jour J. .

10A Route de Loiseau Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 56 86 44 31 bonjour@lilibloom.fr

