Atelier Cupcakes de Noël Fronsac
10A Route de Loiseau Fronsac Gironde
Début : 2025-12-19
2025-12-19
Envie d’offrir des cadeaux faits main à vos proches, ou simplement de leur préparer un goûter de Noël digne de ce nom ?
N’hésitez plus et venez apprendre à réaliser de délicieux cupcakes personnalisés aux couleurs de Noël !
Vous repartirez avec votre boîte de 6 cupcakes, à déguster et à ajuster selon vos goûts pour être fin prêt·e le jour J. .
10A Route de Loiseau Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 56 86 44 31 bonjour@lilibloom.fr
