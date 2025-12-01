Atelier Cupcakes de Noël Fronsac

Atelier Cupcakes de Noël

Atelier Cupcakes de Noël Fronsac vendredi 19 décembre 2025.

Atelier Cupcakes de Noël

10A Route de Loiseau Fronsac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-19

Date(s) :
2025-12-19

Envie d’offrir des cadeaux faits main à vos proches, ou simplement de leur préparer un goûter de Noël digne de ce nom ?
N’hésitez plus et venez apprendre à réaliser de délicieux cupcakes personnalisés aux couleurs de Noël !
Vous repartirez avec votre boîte de 6 cupcakes, à déguster et à ajuster selon vos goûts pour être fin prêt·e le jour J.   .

10A Route de Loiseau Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 56 86 44 31  bonjour@lilibloom.fr

English : Atelier Cupcakes de Noël

L’événement Atelier Cupcakes de Noël Fronsac a été mis à jour le 2025-11-28 par OT du Fronsadais