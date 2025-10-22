Atelier Curieux parent-enfants La cuisine des crayons Rue du Couvent Cléguérec

Début : 2025-10-22 14:30:00

A la manière d’Hervé Tullet, imagine une recette folle avec des triangles, des rectangles et des ronds.

Avec la Malette de Sophie

A partir de 4 ans | Centre Culturel Perenn | Gratuit | Réservation conseillée .

Rue du Couvent Centre Culturel Perenn Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 2 97 38 15 99

