Atelier Curieux parent-enfants La cuisine des crayons Rue du Couvent Cléguérec

Atelier Curieux parent-enfants La cuisine des crayons
Rue du Couvent Centre Culturel Perenn Cléguérec Morbihan
Début : 2025-10-22 14:30:00
fin : 2025-10-22
2025-10-22
A la manière d’Hervé Tullet, imagine une recette folle avec des triangles, des rectangles et des ronds.
Avec la Malette de Sophie
A partir de 4 ans | Centre Culturel Perenn | Gratuit | Réservation conseillée .
Rue du Couvent Centre Culturel Perenn Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 2 97 38 15 99
