Atelier curiosité zéro déchets Maison Lacaze Orion

Atelier curiosité zéro déchets Maison Lacaze Orion samedi 4 octobre 2025.

Atelier curiosité zéro déchets

Maison Lacaze 11 Route Lasbordes Orion Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Sensibilisation et prévention sur la composition des produits ménagers conventionnels (décryptage d’étiquette), impact sur la santé et l’environnement puis fabrication de liquide vaisselle à base d’ingrédients 100% naturels et d’une tawashi (alternative à l’éponge synthétique).

Les participants repartiront avec une dose de liquide vaisselle ainsi qu’avec leur tawashi. .

Maison Lacaze 11 Route Lasbordes Orion 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 01 09 99 contact@allezsentiel.fr

English : Atelier curiosité zéro déchets

German : Atelier curiosité zéro déchets

Italiano :

Espanol : Atelier curiosité zéro déchets

L’événement Atelier curiosité zéro déchets Orion a été mis à jour le 2025-09-13 par OT Béarn des Gaves