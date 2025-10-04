Atelier curiosité zéro déchets Maison Lacaze Orion
Atelier curiosité zéro déchets Maison Lacaze Orion samedi 4 octobre 2025.
Atelier curiosité zéro déchets
Maison Lacaze 11 Route Lasbordes Orion Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Sensibilisation et prévention sur la composition des produits ménagers conventionnels (décryptage d’étiquette), impact sur la santé et l’environnement puis fabrication de liquide vaisselle à base d’ingrédients 100% naturels et d’une tawashi (alternative à l’éponge synthétique).
Les participants repartiront avec une dose de liquide vaisselle ainsi qu’avec leur tawashi. .
Maison Lacaze 11 Route Lasbordes Orion 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 01 09 99 contact@allezsentiel.fr
English : Atelier curiosité zéro déchets
German : Atelier curiosité zéro déchets
Italiano :
Espanol : Atelier curiosité zéro déchets
L’événement Atelier curiosité zéro déchets Orion a été mis à jour le 2025-09-13 par OT Béarn des Gaves