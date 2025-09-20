Atelier Custom | Journées Européennes du Patrimoine 2025 Salle Gilbert-Gaillard Clermont-Ferrand

Atelier Custom | Journées Européennes du Patrimoine 2025 Salle Gilbert-Gaillard Clermont-Ferrand samedi 20 septembre 2025.

Atelier Custom | Journées Européennes du Patrimoine 2025

Salle Gilbert-Gaillard 2 rue Saint-Pierre Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Animé par Recycl’Art Auvergne, cet atelier familial en continu vous invite à découvrir et tester différentes techniques pour personnaliser un objet (hors textile) en s’inspirant des disciplines du street-art. Bombes de peinture 100 % récup’ !

.

Salle Gilbert-Gaillard 2 rue Saint-Pierre Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 40 87 20

English :

Hosted by Recycl?Art Auvergne, this non-stop family workshop invites you to discover and try out different techniques for personalizing an object (excluding textiles) inspired by street-art disciplines. 100% recycled paint bombs!

German :

Dieser fortlaufende Familienworkshop wird von Recycl?Art Auvergne organisiert und lädt Sie dazu ein, verschiedene Techniken zu entdecken und auszuprobieren, um ein Objekt (außer Textilien) zu personalisieren, wobei Sie sich von den Disziplinen der Street-Art inspirieren lassen. Farbspraydosen aus 100 % Altpapier!

Italiano :

Ospitato da Recycl?Art Auvergne, questo laboratorio non-stop per famiglie invita a scoprire e sperimentare diverse tecniche di personalizzazione di un oggetto (esclusi i tessuti) ispirate alle discipline della street-art. Bombe di vernice 100% riciclata!

Espanol :

Organizado por Recycl?Art Auvergne, este taller familiar ininterrumpido le invita a descubrir y probar diferentes técnicas para personalizar un objeto (excluidos los textiles) inspirándose en las disciplinas del street-art. ¡Bombas de pintura 100% recicladas!

L’événement Atelier Custom | Journées Européennes du Patrimoine 2025 Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2025-08-26 par Clermont Auvergne Volcans