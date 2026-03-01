Atelier customisation Boîte à bijoux ou à secrets Chez Bouge Ta Fripe AVI 43 Yssingeaux

Atelier customisation Boîte à bijoux ou à secrets

Chez Bouge Ta Fripe AVI 43 75 rue du Fromental Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2026-03-11 14:00:00

fin : 2026-03-11 16:30:00

2026-03-11

Nous vous proposons un atelier customisation boîtes en fer de nos grands-mères ou boîtes à chaussures vont devenir de véritables objets déco. N’oubliez pas de vous inscrire, places limitées.

Chez Bouge Ta Fripe AVI 43 75 rue du Fromental Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 56 09 26 contact@avi43.fr

English :

We’re offering a customization workshop: our grandmothers’ tins and shoeboxes will become real decorative objects. Don’t forget to sign up, places are limited.

