Atelier Customisation de vêtements Atelier des Lumilles Mauléon

Atelier Customisation de vêtements

Atelier des Lumilles 55 Grand’Rue Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : 27 – 27 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Viens personnaliser tes vêtements pour les rendre uniques, grâce à Luli Martineau et à ses tampons pleins de poésie, à partir de 8 ans. .

Atelier des Lumilles 55 Grand’Rue Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 14 31 atelierdeslumilles@gmail.com

English : Atelier Customisation de vêtements

