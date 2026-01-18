Atelier Customisation de vêtements Atelier des Lumilles Mauléon

Atelier Customisation de vêtements Atelier des Lumilles Mauléon samedi 21 février 2026.

Atelier des Lumilles 55 Grand’Rue Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : 27 – 27 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21

Date(s) :
2026-02-21

Viens personnaliser tes vêtements pour les rendre uniques, grâce à Luli Martineau et à ses tampons pleins de poésie, à partir de 8 ans.   .

Atelier des Lumilles 55 Grand’Rue Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 14 31  atelierdeslumilles@gmail.com

