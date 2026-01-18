Atelier Customisation de vêtements Atelier des Lumilles Mauléon
Atelier Customisation de vêtements
Atelier des Lumilles 55 Grand’Rue Mauléon Deux-Sèvres
Tarif : 27 – 27 – EUR
Début : 2026-02-21
2026-02-21
Viens personnaliser tes vêtements pour les rendre uniques, grâce à Luli Martineau et à ses tampons pleins de poésie, à partir de 8 ans. .
Atelier des Lumilles 55 Grand’Rue Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 14 31 atelierdeslumilles@gmail.com
