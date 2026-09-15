Atelier CV et lettre de motivation – Atelier Info Jeunes Chartres Chartres
mercredi 14 octobre 2026 · Chartres
Informations pratiques
Chartres
Atelier CV et lettre de motivation – Atelier Info Jeunes Chartres
34 Rue Noël Ballay Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-10-14 15:00:00
fin : 2026-10-14
Date(s) :
2026-10-14
Vous cherchez à améliorer votre candidature pour un emploi ? Nous pouvons vous aider et faire en sorte de mettre toutes les chances de votre coté lors de cet atelier.
Venez participer à cet atelier pour apprendre à concevoir un CV et une lettre de motivation adapté à votre recherche d’emploi. .
34 Rue Noël Ballay Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 32 bij28@agglo-ville.chartres.fr
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English :
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L’événement Atelier CV et lettre de motivation – Atelier Info Jeunes Chartres Chartres a été mis à jour le 2026-09-11 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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