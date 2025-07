Atelier cyanographie Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan

Maison du Patrimoine 41 Rue Vincent Mir Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

La cyanotypie est une technique photographique datant de 1842 qui produit des tirages photographiques en négatif d’un bleu profond. Camille ROMERO utilise cette technique pour obtenir des décorations murales originales et uniques ainsi que d’autres objets.

La cyanotypie consiste à créer des tirages en utilisant la lumière du soleil et une solution photosensible résultant d’un mélange de sels et de fer.

Les feuilles ou fleurs choisies associées au soleil permettent à l’eau et à la solution de révéler des tirages d’un bleu profond, immortalisant la beauté de la nature.

Prix 5€

10 personnes maximum, 7 ans minimum .

Maison du Patrimoine 41 Rue Vincent Mir Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 87 86 patrimoine@saintlary.com

English :

Cyanotype is a photographic technique dating back to 1842 that produces deep blue negative photographic prints. Camille ROMERO uses this technique to create original and unique wall decorations and other objects.

Cyanotyping involves creating prints using sunlight and a photosensitive solution made from a mixture of salts and iron.

Selected leaves or flowers combined with sunlight allow the water and solution to reveal deep blue prints, immortalizing the beauty of nature.

Price: 5?

German :

Die Cyanotypie ist eine fotografische Technik aus dem Jahr 1842, die tiefblaue Negativabzüge erzeugt. Camille ROMERO verwendet diese Technik, um originelle und einzigartige Wanddekorationen und andere Objekte herzustellen.

Bei der Cyanotypie werden Abzüge mithilfe von Sonnenlicht und einer lichtempfindlichen Lösung, die aus einer Mischung von Salzen und Eisen besteht, hergestellt.

Die ausgewählten Blätter oder Blumen in Verbindung mit dem Sonnenlicht sorgen dafür, dass das Wasser und die Lösung tiefblaue Abzüge ergeben, die die Schönheit der Natur verewigen.

Preis: 5?

Italiano :

La cianotipia è una tecnica fotografica risalente al 1842 che produce stampe fotografiche negative di colore blu intenso. Camille ROMERO utilizza questa tecnica per produrre decorazioni murali e altri oggetti originali e unici.

La cianotipia consiste nel creare stampe utilizzando la luce del sole e una soluzione fotosensibile composta da una miscela di sali e ferro.

Le foglie o i fiori scelti, combinati con la luce del sole, permettono all’acqua e alla soluzione di rivelare stampe di colore blu intenso, immortalando la bellezza della natura.

Prezzo: 5?

Espanol :

La cianotipia es una técnica fotográfica que data de 1842 y que produce impresiones fotográficas en negativo de color azul intenso. Camille ROMERO utiliza esta técnica para producir decoraciones murales y otros objetos originales y únicos.

La cianotipia consiste en crear impresiones utilizando la luz del sol y una solución fotosensible hecha de una mezcla de sales y hierro.

Las hojas o flores elegidas, combinadas con la luz del sol, permiten que el agua y la solución revelen impresiones de un azul intenso, inmortalizando la belleza de la naturaleza.

Precio: 5?

