Atelier cyanotype 12/08 Station de Piau Aragnouet mardi 12 août 2025.

Début : 2025-08-12 10:00:00

fin : 2025-08-12 12:00:00

2025-08-12

Date à noter sur vos agendas Camille vous invite à découvrir la magie des fleurs bleues lors d’un atelier cyanographie!

La cyanotypie? qu’es acro?

La magie de la cyanotypie consiste à créer des tirages en utilisant la lumière de « l’ami soleil » combiné à une solution photosensible.

Atelier durant lequel vous pourrez réaliser vos propres créations, uniques et repartir avec des souvenirs inoubliables. Rejoignez Camille pour une expérience artistique originale, enrichissante et pleine de partage.

Dès 6 ans, l’activité familiale par excellence groupe de 5 à 10 personnes ainsi Camille vous accompagne pas à pas.

TARIFS adulte 20€ 1 Ad + 1 Enf de 6 à 10 ans 33€

Pensez à réserver à l’Office de Tourisme!

Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 61 69 infos@piau-engaly.com

English :

Mark your calendars: Camille invites you to discover the magic of blue flowers at a cyanography workshop!

What’s cyanotyping?

The magic of cyanotyping consists in creating prints using the light of « friend the sun » combined with a photosensitive solution.

In this workshop, you can make your own unique creations and take home unforgettable memories. Join Camille for an original, enriching artistic experience full of sharing.

From age 6, the ultimate family activity groups of 5 to 10, with Camille guiding you step by step.

RATES: adults 20? 1 adult + 1 child aged 6 to 10: 33?

Remember to book at the Tourist Office!

German :

Merken Sie sich das Datum vor: Camille lädt Sie ein, die Magie der blauen Blumen in einem Cyanographie-Workshop zu entdecken!

Cyanotypie was ist das?

Die Magie der Cyanotypie besteht darin, Abzüge zu erstellen, indem man das Licht der « Freundin Sonne » in Kombination mit einer lichtempfindlichen Lösung nutzt.

In diesem Workshop können Sie Ihre eigenen, einzigartigen Kreationen herstellen und unvergessliche Erinnerungen mit nach Hause nehmen. Schließen Sie sich Camille an, um eine originelle, bereichernde und gemeinsame künstlerische Erfahrung zu machen.

Ab 6 Jahren, die Familienaktivität par excellence Gruppen von 5 bis 10 Personen, Camille begleitet Sie Schritt für Schritt.

PREISE: Erwachsene 20? 1 Erwachsener + 1 Kind von 6 bis 10 Jahren: 33?

Denken Sie daran, im Tourismusbüro zu reservieren!

Italiano :

Segnate il calendario: Camille vi invita a scoprire la magia dei fiori blu in un workshop di cianografia!

Cos’è la cianotipia?

La magia della cianotipia consiste nel creare stampe utilizzando la luce del « nostro amico sole » combinata con una soluzione fotosensibile.

In questo laboratorio, potrete realizzare le vostre creazioni uniche e portare a casa ricordi indimenticabili. Unitevi a Camille per un’esperienza artistica originale, arricchente e piena di condivisione.

Dai 6 anni in su, l’attività per eccellenza per le famiglie gruppi da 5 a 10 persone, con Camille che vi guiderà passo dopo passo.

TARIFFE: adulti 20? 1 adulto + 1 bambino da 6 a 10 anni: 33?

Ricordatevi di prenotare presso l’Ufficio del Turismo!

Espanol :

Marque su calendario: Camille le invita a descubrir la magia de las flores azules en un taller de cianotipia

¿Qué es la cianotipia?

La magia de la cianotipia consiste en crear impresiones utilizando la luz de « nuestro amigo el sol » combinada con una solución fotosensible.

En este taller, podrá realizar sus propias creaciones únicas y llevarse a casa recuerdos inolvidables. Únete a Camille para vivir una experiencia artística original, enriquecedora y llena de compartir.

A partir de 6 años, la actividad familiar por excelencia: grupos de 5 a 10 personas, con Camille guiándole paso a paso.

TARIFAS: adultos 20? 1 adulto + 1 niño de 6 a 10 años: 33?

No olvide reservar en la Oficina de Turismo

