Atelier cyanotype au Musée du Terroir, Musée du Terroir, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Atelier cyanotype au Musée du Terroir Dimanche 20 septembre, 14h30 Musée du Terroir Nord

Gratuit – Sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Dimanche 20 septembre de 14h30 à 18h30, apprenez à réaliser un cyanotype, un ancien procédé photographique inventé au 19ème siècle !

Tout au long de l’après midi, Anne Betting vous propose de vous initier au cyanotype pour reproduire des éléments naturels.

Programme complet du Musée du Terroir

https://urlr.me/bWK6JQ

Musée du Terroir 12 Carrière Delporte, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France 03 20 91 87 57 https://museeduterroir.villeneuvedascq.fr/ https://www.facebook.com/museeterroir/ [{« link »: « https://urlr.me/bWK6JQ »}] Le musée du Terroir retrace la vie rurale et domestique des habitants du Nord de la France au début du XXe siècle.

Dans le cadre typique d’une ancienne ferme à cour carrée, le musée du Terroir vous permet de plonger dans la vie quotidienne au XXe siècle et aussi de découvrir les outils et pratiques des artisans d’autrefois comme le forgeron ou le bourrelier. Riche de plus de 5000 objets, le musée est le lieu idéal pour une transmission entre les générations. Par la route : A22 puis N227, sortie « Pont de Bois », puis suivre Annappes / Mairie d’Annappes. Métro : Arrêt « Pont de Bois », puis bus 34 ou 13, arrêt Annappes-République

Dimanche 20 septembre de 14h30 à 18h30, apprenez à réaliser un cyanotype, un ancien procédé photographique inventé au 19ème siècle ! journées du patrimoine patrimoine

Siobhan Flannery – Unspash