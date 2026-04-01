Atelier Cyanotype avec l’artiste Delphine Vaute Médiathèque de Saint-Jean-des-Champs Saint-Jean-des-Champs

Saint-Jean-des-Champs

Atelier Cyanotype avec l’artiste Delphine Vaute

Médiathèque de Saint-Jean-des-Champs 3 Square André Néel Saint-Jean-des-Champs Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 14:00:00

fin : 2026-04-29 15:30:00

Date(s) :

2026-04-29

Par Delphine Vaute, artiste illustratrice (en partenariat avec le Département de la Manche)

Plongez dans l’univers poétique du cyanotype à travers un atelier d’initiation accessible à tous, inspiré par le travail de l’artiste Delphine Vaute. Entre art et expérimentation, vous découvrirez comment la lumière révèle des images aux teintes bleues uniques, à partir de végétaux, d’objets ou de compositions personnelles. Un temps de création sensible et ludique pour explorer une technique fascinante et repartir avec vos propres tirages.

Tout public partir de 8 ans (accompagné d’un.e adulte)

Inscription par téléphone ou par mail. .

Médiathèque de Saint-Jean-des-Champs 3 Square André Néel Saint-Jean-des-Champs 50320 Manche Normandie +33 2 33 51 07 75 mediatheque-lhp@granville-terre-mer.fr

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English : Atelier Cyanotype avec l’artiste Delphine Vaute

L’événement Atelier Cyanotype avec l’artiste Delphine Vaute Saint-Jean-des-Champs a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Granville Terre et Mer