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AGENDA · Lambell

Atelier cyanotype avec Mallaurie Charles, Librairie Quartier Lointain, Lambell

lundi 20 juillet 2026 · Librairie Quartier Lointain · Lambell

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
lundi 20 juillet 2026
Lieu
Librairie Quartier Lointain
Adresse
3 rue de Saint Philibert, 29910 Trégunc, France
Ville
29910 Lambell
Département
Finistère

Atelier cyanotype avec Mallaurie Charles Lundi 20 juillet, 14h00 Librairie Quartier Lointain Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-20T14:00:00+02:00 – 2026-07-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-07-20T14:00:00+02:00 – 2026-07-20T16:30:00+02:00

Atelier cyanotype avec Mallaurie Charles ! 2 nouvelles sessions lundi 20 juillet : 10h/12h30 ou 14h/16h30 – Participation 30 euros/adulte 20 euros/enfant (à partir de 6 ans) – Sur inscription auprès de la librairie !

https://www.facebook.com/events/1274528667819591/

Librairie Quartier Lointain 3 rue de Saint Philibert, 29910 Trégunc, France Lambell 29910 Finistère Bretagne [{« link »: « https://www.facebook.com/events/1274528667819591/ »}] https://www.facebook.com/events/1274528667819591/ BRETAGNE
Atelier cyanotype avec Mallaurie Charles ! 2 nouvelles sessions lundi 20 juillet : 10h/12h30 ou 14h/16h30 – Participation 30 euros/adulte 20 euros/enf

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