Atelier cyanotype avec Mallaurie Charles, Librairie Quartier Lointain, Lambell

Informations pratiques

Atelier cyanotype avec Mallaurie Charles Lundi 27 juillet, 10h00 Librairie Quartier Lointain Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-27T10:00:00+02:00 – 2026-07-27T12:30:00+02:00

Fin : 2026-07-27T10:00:00+02:00 – 2026-07-27T12:30:00+02:00

Atelier cyanotype avec Mallaurie Charles ! 2 nouvelles sessions lundi 27 juillet : 10h/12h30 ou 14h/16h30 – Participation 30 euros/adulte 20 euros/enfant (à partir de 6 ans) – Sur inscription auprès de la librairie !

https://www.facebook.com/events/938699729181424/

Librairie Quartier Lointain 3 rue de Saint Philibert, 29910 Trégunc, France Lambell 29910 Finistère Bretagne [{« link »: « https://www.facebook.com/events/938699729181424/ »}] https://www.facebook.com/events/938699729181424/ BRETAGNE

Atelier cyanotype avec Mallaurie Charles ! 2 nouvelles sessions lundi 27 juillet : 10h/12h30 ou 14h/16h30 – Participation 30 euros/adulte 20 euros/enf