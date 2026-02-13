Atelier cyanotype avec Mallaurie Charles, Librairie Quartier Lointain, Lambell
Atelier cyanotype avec Mallaurie Charles, Librairie Quartier Lointain, Lambell dimanche 22 février 2026.
Atelier cyanotype avec Mallaurie Charles Lundi 23 février, 00h00 Librairie Quartier Lointain Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-23T00:00:00+01:00 – 2026-02-23T20:30:00+01:00
Fin : 2026-02-23T00:00:00+01:00 – 2026-02-23T20:30:00+01:00
Atelier cyanotype avec Mallaurie Charles ! Plus de détails à venir !
https://www.facebook.com/events/784174570637912/
Librairie Quartier Lointain 3 rue de Saint Philibert, 29910 Trégunc, France Lambell 29910 Finistère Bretagne [{« link »: « https://www.facebook.com/events/784174570637912/ »}] https://www.facebook.com/events/784174570637912/ BRETAGNE
Atelier cyanotype avec Mallaurie Charles ! Plus de détails à venir !