Atelier cyanotype avec Mallaurie Charles, Librairie Quartier Lointain, Lambell

Atelier cyanotype avec Mallaurie Charles Lundi 23 février, 00h00 Librairie Quartier Lointain Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-23T00:00:00+01:00 – 2026-02-23T20:30:00+01:00

Fin : 2026-02-23T00:00:00+01:00 – 2026-02-23T20:30:00+01:00

Atelier cyanotype avec Mallaurie Charles ! Plus de détails à venir !

https://www.facebook.com/events/784174570637912/

Librairie Quartier Lointain 3 rue de Saint Philibert, 29910 Trégunc, France Lambell 29910 Finistère Bretagne [{« link »: « https://www.facebook.com/events/784174570637912/ »}] https://www.facebook.com/events/784174570637912/ BRETAGNE

Atelier cyanotype avec Mallaurie Charles ! Plus de détails à venir !