Atelier cyanotype avec Philippe Bréson l’Archipel Fouesnant

Atelier cyanotype avec Philippe Bréson

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 10:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Atelier cyanotype , un procédé pour réaliser des empreintes photographiques de couleur bleue sur papier.

Philippe Bréson expose à l’Archipel des travaux dans lesquels il explore divers procédés photographiques anté-numérique cyanotype, papier salé, collodion humide, gomme bichromatée… Dans le cadre de cette exposition, il propose un atelier pour découvrir et expérimenter le cyanotype.

Le cyanotype est un procédé découvert au milieu du XIX° siècle. Il permet de réaliser des tirages photographiques de couleur bleue de Prusse à partir de négatifs, ou des photogrammes à partir de plantes ou d’objets.

Tout public, dès 8 ans (enfant accompagné) .

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 20 24

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier cyanotype avec Philippe Bréson

L’événement Atelier cyanotype avec Philippe Bréson Fouesnant a été mis à jour le 2026-01-09 par OT FOUESNANT LES GLENAN