Informations pratiques

Chartres

Atelier : Cyanotype – Bicentenaire de la photographie

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-23 15:00:00

fin : 2026-10-23 16:30:00

Date(s) :

2026-10-23

Découverte de l’un des tout premiers procédés photographiques, le cyanotype, qui mêle chimie et lumière pour obtenir de belles images bleues.

À partir de 8 ans. Sur inscription. .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Discover one of the very first photographic processes, the cyanotype, which combines chemistry and light to produce beautiful blue images.

L’événement Atelier : Cyanotype – Bicentenaire de la photographie Chartres a été mis à jour le 2026-09-11 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES