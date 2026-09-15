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Atelier : Cyanotype – Bicentenaire de la photographie Chartres

vendredi 23 octobre 2026 · Chartres

Atelier : Cyanotype – Bicentenaire de la photographie Chartres

Informations pratiques

Début
vendredi 23 octobre 2026
Fin
vendredi 23 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
1 Boulevard Maurice Viollette
Ville
28000 Chartres
Département
Eure-et-Loir
Tarif
Gratuit

Chartres

Atelier : Cyanotype – Bicentenaire de la photographie

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-23 15:00:00
fin : 2026-10-23 16:30:00

Date(s) :
2026-10-23

Découverte de l’un des tout premiers procédés photographiques, le cyanotype, qui mêle chimie et lumière pour obtenir de belles images bleues.
À partir de 8 ans. Sur inscription.   .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

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English :

Discover one of the very first photographic processes, the cyanotype, which combines chemistry and light to produce beautiful blue images.

L’événement Atelier : Cyanotype – Bicentenaire de la photographie Chartres a été mis à jour le 2026-09-11 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES

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