Atelier Cyanotype Chilleurs-aux-Bois

Atelier Cyanotype Chilleurs-aux-Bois samedi 27 septembre 2025.

Atelier Cyanotype

Parc de la Cour Gauthier Chilleurs-aux-Bois Loiret

Rendez-vous au Parc de la Cour Gauthier à Chilleurs-aux-Bois pour découvrir le cyanotype, un procédé photographique ancien qui crée de magnifiques tirages bleu de Prusse !

Apportez un petit objet ou un élément qui vous rappelle Chilleurs-aux-Bois (nature, histoire, ambiance…) et participez à la création d’une œuvre collective originale.

✨ Un moment créatif, convivial et gratuit, ouvert à tous !

Inscription obligatoire amis.des.roses45170@gmail.com .

Parc de la Cour Gauthier Chilleurs-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire amis.des.roses45170@gmail.com

English :

Visit the Parc de la Cour Gauthier in Chilleurs-aux-Bois to discover cyanotype, an ancient photographic process that creates magnificent Prussian blue prints!

German :

Gehen Sie in den Parc de la Cour Gauthier in Chilleurs-aux-Bois und entdecken Sie die Cyanotypie, ein altes fotografisches Verfahren, das wunderschöne Abzüge in Preußisch Blau erzeugt!

Italiano :

Recatevi al Parc de la Cour Gauthier di Chilleurs-aux-Bois per scoprire la cianotipia, un antico processo fotografico che crea magnifiche stampe blu di Prussia!

Espanol :

Diríjase al Parc de la Cour Gauthier en Chilleurs-aux-Bois para descubrir la cianotipia, un antiguo proceso fotográfico que crea magníficas impresiones en azul prusiano

