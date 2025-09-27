Atelier Cyanotype Chilleurs-aux-Bois
Atelier Cyanotype Chilleurs-aux-Bois samedi 27 septembre 2025.
Atelier Cyanotype
Parc de la Cour Gauthier Chilleurs-aux-Bois Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 14:30:00
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
Rendez-vous au Parc de la Cour Gauthier à Chilleurs-aux-Bois pour découvrir le cyanotype, un procédé photographique ancien qui crée de magnifiques tirages bleu de Prusse !
Apportez un petit objet ou un élément qui vous rappelle Chilleurs-aux-Bois (nature, histoire, ambiance…) et participez à la création d’une œuvre collective originale.
✨ Un moment créatif, convivial et gratuit, ouvert à tous !
Inscription obligatoire amis.des.roses45170@gmail.com .
English :
Visit the Parc de la Cour Gauthier in Chilleurs-aux-Bois to discover cyanotype, an ancient photographic process that creates magnificent Prussian blue prints!
German :
Gehen Sie in den Parc de la Cour Gauthier in Chilleurs-aux-Bois und entdecken Sie die Cyanotypie, ein altes fotografisches Verfahren, das wunderschöne Abzüge in Preußisch Blau erzeugt!
Italiano :
Recatevi al Parc de la Cour Gauthier di Chilleurs-aux-Bois per scoprire la cianotipia, un antico processo fotografico che crea magnifiche stampe blu di Prussia!
Espanol :
Diríjase al Parc de la Cour Gauthier en Chilleurs-aux-Bois para descubrir la cianotipia, un antiguo proceso fotográfico que crea magníficas impresiones en azul prusiano
L’événement Atelier Cyanotype Chilleurs-aux-Bois a été mis à jour le 2025-09-12 par OT GRAND PITHIVERAIS