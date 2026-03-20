Atelier cyanotype Dentelles & magie bleue Musée Crozatier Le Puy-en-Velay

Atelier cyanotype Dentelles & magie bleue

Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Ici pas de magie noire, mais des apparitions bleues ! Grâce au cyanotype, une technique d’impression centenaire entre chimie et magie, créez des paysages graphiques autour du motif de la dentelle. Avec l’artiste plasticienne Émilie Delmas.

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Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr

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English :

No black magic here, just blue apparitions! Using cyanotype, a centuries-old printing technique combining chemistry and magic, create graphic landscapes around the lace motif. With artist Émilie Delmas.

L’événement Atelier cyanotype Dentelles & magie bleue Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay