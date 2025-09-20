Atelier cyanotype du Festival Photo Point Accueil du Festival Photo La Gacilly

Atelier cyanotype du Festival Photo Point Accueil du Festival Photo La Gacilly samedi 20 septembre 2025.

Atelier cyanotype du Festival Photo

Point Accueil du Festival Photo Place de la Ferronnerie La Gacilly Morbihan

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Découvrez l’univers d’Anna Atkins. Lors de cette initiation artistique et accessible à tous, petits et grands pourront apprendre les bases de la photographie tout en créant leurs propres images uniques.

Samedi 20 et dimanche 21 septembre à 11h et 14h

Durée: 1h30

Gratuit dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

Places limitées, réservation sur place au Point Accueil du Festival Photo ou en ligne: www.festivalphoto-lagacilly.com .

Point Accueil du Festival Photo Place de la Ferronnerie La Gacilly 56200 Morbihan Bretagne +33 2 99 08 68 00

