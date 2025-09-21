Atelier cyanotype du patrimoine avec Daniel Voirin La Chouette au Loing Moret-sur-Loing Moret-Loing-et-Orvanne

Atelier cyanotype du patrimoine avec Daniel Voirin Dimanche 21 septembre, 14h30 La Chouette au Loing Moret-sur-Loing Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Le cyanotype est une technique de photographie ancienne, qui utilise un support photosensible spécial pour créer des empreintes sur fond bleu. Plusieurs créneaux toute l’après-midi. Tout public.

Réservation conseillée au 06 61 00 73 50 ou par mail : contact@lachouetteauloing.com ou sur le site www.lachouetteauloing.com

Tarif : 15 € par personne.

La Chouette au Loing Moret-sur-Loing 7 rue de l'Eglise Moret-sur-Loing Moret-Loing-et-Orvanne 77250 Moret-sur-Loing Seine-et-Marne Île-de-France

