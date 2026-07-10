Atelier cyanotype en famille Le Grand Lieu du Conte

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-15 14:00 – 16:00

Gratuit : oui Gratuit Gratuit – Sur inscription En famille, Jeune Public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99

Cet été, partagez un moment créatif avec votre enfant pendant les vacances ! Lors de cet atelier animé par la photographe Carole Renard, partez à la découverte des plantes puis créez de belles images bleues grâce au cyanotype, une technique photographique étonnante qui utilise la lumière du soleil.Avec des feuilles, des fleurs et d’autres trésors de la nature, petits et grands réalisent facilement leurs propres créations à rapporter à la maison. Un atelier simple, ludique et accessible à tous pour observer la nature, créer et passer un bon moment en famille.INFOS PRATIQUES> Mercredi 15 juillet de 14h à 16h au Grand Lieu du Conte• Atelier en binôme parent-enfant, à partir de 7 ans• Durée : 2h / Goûter offert• Gratuit – Inscription obligatoire au 07 64 47 76 59 ou en ligne Un second atelier aura lieu le mercredi 5 août à 14h aux Jahardières, inscrivez-vous vite !

Le Grand Lieu du Conte 44860

https://www.saint-aignan-grandlieu.fr/fonctionnalites/agenda-133/atelier-cyanotype-en-famille-4997.html?cHash=21fcbee9f07127e510ddc6d36793eee9



Afficher la carte du lieu Le Grand Lieu du Conte et trouvez le meilleur itinéraire

