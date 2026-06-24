Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier cyanotype en famille Le Grand Lieu du Conte

Atelier cyanotype en famille Le Grand Lieu du Conte

Atelier cyanotype en famille Le Grand Lieu du Conte mercredi 5 août 2026.

Lieu : Le Grand Lieu du Conte

Adresse : 2 rue des Frères Rousseau 44860 saint

Ville : 44860

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 5 août 2026

Fin : mercredi 5 août 2026

Heure de début : 14:00

Tarif : Gratuit Gratuit - Sur inscription

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-05 14:00 – 16:00
Gratuit : oui Gratuit Gratuit – Sur inscription En famille, Jeune Public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99 

Cet été, partagez un moment créatif avec votre enfant pendant les vacances ! Lors de cet atelier animé par la photographe Carole Renard, partez à la découverte des plantes puis créez de belles images bleues grâce au cyanotype, une technique photographique étonnante qui utilise la lumière du soleil.Avec des feuilles, des fleurs et d’autres trésors de la nature, petits et grands réalisent facilement leurs propres créations à rapporter à la maison. Un atelier simple, ludique et accessible à tous pour observer la nature, créer et passer un bon moment en famille. INFOS PRATIQUES> Mercredi 05 août de 14h à 16h à la Maison des Jahardières• Atelier en binôme parent-enfant, à partir de 7 ans• Durée : 2h / Goûter offert• Gratuit – Inscription obligatoire au 07 64 47 76 59 ou en ligne

Le Grand Lieu du Conte  44860
https://www.saint-aignan-grandlieu.fr/fonctionnalites/agenda-133/atelier-cyanotype-en-famille-4996.html?cHash=cffc2cbaebff606f0fad40537b632be0


Afficher la carte du lieu Le Grand Lieu du Conte et trouvez le meilleur itinéraire