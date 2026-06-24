Atelier cyanotype en famille Le Grand Lieu du Conte

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-05 14:00 – 16:00

Gratuit : oui Gratuit Gratuit – Sur inscription En famille, Jeune Public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99

Cet été, partagez un moment créatif avec votre enfant pendant les vacances ! Lors de cet atelier animé par la photographe Carole Renard, partez à la découverte des plantes puis créez de belles images bleues grâce au cyanotype, une technique photographique étonnante qui utilise la lumière du soleil.Avec des feuilles, des fleurs et d’autres trésors de la nature, petits et grands réalisent facilement leurs propres créations à rapporter à la maison. Un atelier simple, ludique et accessible à tous pour observer la nature, créer et passer un bon moment en famille. INFOS PRATIQUES> Mercredi 05 août de 14h à 16h à la Maison des Jahardières• Atelier en binôme parent-enfant, à partir de 7 ans• Durée : 2h / Goûter offert• Gratuit – Inscription obligatoire au 07 64 47 76 59 ou en ligne

Le Grand Lieu du Conte 44860

https://www.saint-aignan-grandlieu.fr/fonctionnalites/agenda-133/atelier-cyanotype-en-famille-4996.html?cHash=cffc2cbaebff606f0fad40537b632be0



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