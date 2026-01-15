Atelier: Cyanotype exploration Calice & Mandibule Le Havre

Atelier: Cyanotype exploration

Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 10:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Un atelier magique !

Agnès de Second Souffle vous accompagne durant cette séance de 2 heures qui vous plongera dans l’univers bleuté et infini du cyanotype mêlant, art et chimie.

Sur un papier de qualité ou sur du tissu selon l’inspiration, vous composerez votre propre chef-d’œuvre avec des objets ou végétaux proposés sur place ou que vous aurez rapportés.

Objets du quotidien, fleurs et feuilles séchées, négatifs photos… Tout est possible avec le cyanotype !

Au programme

– Présentation et préparation du matériel…

– Composition de votre tableau cyanotypé et début de la création.

– On observe la magie de la chimie qui opère, on s’extasie !

– On est heureux.se et satisfait.e !

Vous pouvez apporter vos propres végétaux, feuilles, fleurs etc… Des petits objets plutot plats.

Si vous en voulez aller jusqu’au bout de l’aventure créative avec nous, restez l’après-midi pour broder votre cyanotype avec du fil doré. Apprenez quelques points de base et sublimez votre oeuvre pour un rendu unique !

À partir de 8 ans, en autonomie

Réservation obligatoire .

Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 6 02 22 18 48 contact@calice-mandibule.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier: Cyanotype exploration

L’événement Atelier: Cyanotype exploration Le Havre a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie