Atelier Cyanotype La Baule-Escoublac
Atelier Cyanotype La Baule-Escoublac jeudi 16 avril 2026.
Atelier Cyanotype
Place des Salines La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 10:30:00
fin : 2026-04-16 12:00:00
Date(s) :
2026-04-16 2026-04-17
Viens t’amuser avec la technique du cyanotype, invente un haiku (petit poème japonais) et imprime t’es créations sur du papier et du tissus.
Atelier pour les 8/11 ans. .
Place des Salines La Baule-Escoublac 44503 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 60 37 15 contact@mjclabaule.fr
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English :
L’événement Atelier Cyanotype La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-03-27 par ADT44