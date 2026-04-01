Atelier Cyanotype

Place des Salines La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 10:30:00

fin : 2026-04-16 12:00:00

Date(s) :

2026-04-16 2026-04-17

Viens t’amuser avec la technique du cyanotype, invente un haiku (petit poème japonais) et imprime t’es créations sur du papier et du tissus.

Atelier pour les 8/11 ans. .

Place des Salines La Baule-Escoublac 44503 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 60 37 15 contact@mjclabaule.fr

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English :

L’événement Atelier Cyanotype La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-03-27 par ADT44