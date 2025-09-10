Atelier | Cyanotype Quai Voltaire Langeac

Atelier | Cyanotype Quai Voltaire Langeac mercredi 10 septembre 2025.

Atelier | Cyanotype

Quai Voltaire Médiathèque Langeac Haute-Loire

Début : 2025-09-10 13:30:00

fin : 2025-09-13 15:30:00

2025-09-10 2025-09-13

Dans la continuité de son exposition, Vanessa Stupenda vous propose deux ateliers d’initiation au cyanotype.

Gratuit et à partir de 7 ans et sur inscription auprès de l’équipe de la Médiathèque ou au 04.71.77.23.01.

Quai Voltaire Médiathèque Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 23 01 contact.mediatheque@ville-langeac.com

English :

As a follow-up to her exhibition, Vanessa Stupenda offers two introductory cyanotype workshops.

Free of charge for children aged 7 and over, on registration with the Médiathèque team or by calling 04.71.77.23.01.

German :

Im Anschluss an ihre Ausstellung bietet Ihnen Vanessa Stupenda zwei Workshops zur Einführung in die Cyanotypie an.

Kostenlos und ab 7 Jahren und nach Anmeldung beim Team der Mediathek oder unter 04.71.77.23.01.

Italiano :

In seguito alla sua mostra, Vanessa Stupenda propone due laboratori introduttivi di cianotipia.

Per iscriversi, contattare l’équipe della Médiathèque o il numero 04.71.77.23.01.

Espanol :

Como continuación de su exposición, Vanessa Stupenda propone dos talleres de iniciación a la cianotipia.

Para inscribirse, póngase en contacto con el equipo de la Médiathèque o llame al 04.71.77.23.01.

