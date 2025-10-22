Atelier Cyanotype Le Plant B, La Ressourcerie des jardiniers Paris

Atelier Cyanotype Le Plant B

Atelier Cyanotype Le Plant B, La Ressourcerie des jardiniers Paris mercredi 22 octobre 2025.

Et si vous immortalisiez les plantes en bleu cyan ?
Venez apprendre avec Rose l’art du cyanotype, ce prodédé photographique ancien.
Vous réaliserez votre œuvre monochrome et repartirez avec !

L’atelier dure environ 2h

Public : Tout public.

Enfants à partir de 6 ans accompagnés d’un adulte (cf. Tarif « Duo »).

L’atelier sera animé par Rose de Green and Gold !

Vous serez accueillis dans la chaleureuse boutique du Plant B, la Ressourcerie des jardiniers ! au sein du tiers-lieu Bercy encore !

Profitez-en pour nous apporter tout le matériel de jardin dont vous n’avez plus besoin : outils, pots, plantes, livres, gants ….! Ils trouveront ici une nouvelle vie ! MERCI

Le mercredi 22 octobre 2025
de 15h00 à 17h00
payant

1 place : 28€

1 Duo « parent-enfant » : 32€

Vous pouvez réaliser cet atelier en duo avec votre enfant (à partir de 6 ans).

En dessous de 4 inscrits, l’atelier n’aura pas lieu.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Le Plant B, La Ressourcerie des jardiniers 5 boulevard Poniatowski  75012 Au sein du tiers lieu Bercy encore !Paris
https://leplantb.org/ +33650935201 hello@leplantb.org