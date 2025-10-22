Atelier Cyanotype Le Plant B, La Ressourcerie des jardiniers Paris

Atelier Cyanotype Le Plant B, La Ressourcerie des jardiniers Paris mercredi 22 octobre 2025.

Et si vous immortalisiez les plantes en bleu cyan ?

Venez apprendre avec Rose l’art du cyanotype, ce prodédé photographique ancien.

Vous réaliserez votre œuvre monochrome et repartirez avec !

L’atelier dure environ 2h

Public : Tout public.

Enfants à partir de 6 ans accompagnés d’un adulte (cf. Tarif « Duo »).

L’atelier sera animé par Rose de Green and Gold !

Vous serez accueillis dans la chaleureuse boutique du Plant B, la Ressourcerie des jardiniers ! au sein du tiers-lieu Bercy encore !

Profitez-en pour nous apporter tout le matériel de jardin dont vous n’avez plus besoin : outils, pots, plantes, livres, gants ….! Ils trouveront ici une nouvelle vie ! MERCI

Le mercredi 22 octobre 2025

de 15h00 à 17h00

payant

1 place : 28€

1 Duo « parent-enfant » : 32€

Vous pouvez réaliser cet atelier en duo avec votre enfant (à partir de 6 ans).

En dessous de 4 inscrits, l’atelier n’aura pas lieu.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Le Plant B, La Ressourcerie des jardiniers 5 boulevard Poniatowski 75012 Au sein du tiers lieu Bercy encore !Paris

https://leplantb.org/ +33650935201 hello@leplantb.org