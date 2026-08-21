Atelier cyanotype Les Matelles
mercredi 28 octobre 2026 · Les Matelles
Informations pratiques
Les Matelles
Atelier cyanotype
Maison des Consuls Les Matelles Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28
fin : 2026-10-28
Date(s) :
2026-10-28
Un atelier lumineux pour explorer la magie du bleu solaire et créer en toute liberté !
Avec Flo des Petits Papiers de Flo, les participants découvrent le cyanotype, une technique ancienne qui transforme soleil, végétaux et objets en images d’un bleu profond. Accessible dès 8 ans et aux débutants, l’atelier invite à laisser parler imagination et sensibilité pour repartir avec des créations poétiques et uniques. .
Maison des Consuls Les Matelles 34270 Hérault Occitanie +33 4 99 63 25 46
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A luminous workshop to explore the magic of solar blue and create freely!
L’événement Atelier cyanotype Les Matelles a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup