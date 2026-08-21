Informations pratiques

Les Matelles

Atelier cyanotype

Maison des Consuls Les Matelles Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28

fin : 2026-10-28

Date(s) :

2026-10-28

Un atelier lumineux pour explorer la magie du bleu solaire et créer en toute liberté !

Avec Flo des Petits Papiers de Flo, les participants découvrent le cyanotype, une technique ancienne qui transforme soleil, végétaux et objets en images d’un bleu profond. Accessible dès 8 ans et aux débutants, l’atelier invite à laisser parler imagination et sensibilité pour repartir avec des créations poétiques et uniques. .

Maison des Consuls Les Matelles 34270 Hérault Occitanie +33 4 99 63 25 46

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English :

A luminous workshop to explore the magic of solar blue and create freely!

L’événement Atelier cyanotype Les Matelles a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup