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AGENDA · Les Matelles

Atelier cyanotype Les Matelles

mercredi 28 octobre 2026 · Les Matelles

Atelier cyanotype Les Matelles

Informations pratiques

Début
mercredi 28 octobre 2026
Fin
mercredi 28 octobre 2026
Adresse
Maison des Consuls
Ville
34270 Les Matelles
Département
Hérault
Tarif

Les Matelles

Atelier cyanotype

Maison des Consuls Les Matelles Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28
fin : 2026-10-28

Date(s) :
2026-10-28

Un atelier lumineux pour explorer la magie du bleu solaire et créer en toute liberté !
Avec Flo des Petits Papiers de Flo, les participants découvrent le cyanotype, une technique ancienne qui transforme soleil, végétaux et objets en images d’un bleu profond. Accessible dès 8 ans et aux débutants, l’atelier invite à laisser parler imagination et sensibilité pour repartir avec des créations poétiques et uniques.   .

Maison des Consuls Les Matelles 34270 Hérault Occitanie +33 4 99 63 25 46 

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English :

A luminous workshop to explore the magic of solar blue and create freely!

L’événement Atelier cyanotype Les Matelles a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup