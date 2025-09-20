Atelier cyanotype Rue du Suler Loctudy

Manoir de Kérazan Loctudy Finistère

Début : 2025-09-20 11:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Initiez-vous au cyanotype et créez une œuvre unique inspirée du manoir et du parc !

C’est vous l’artiste !

Initiez-vous à un procédé photographique inventé en 1842 et créez une œuvre unique !

Durée 1h30 — de 7 à 99 ans !

Samedi 20 à 11h00 et dimanche 21 à 11h00.

Prix 5 euros.

Places limitées / Réservation conseillée .

Rue du Suler Manoir de Kérazan Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 6 04 44 35 12

