Atelier cyanotype Rue du Suler Loctudy

Rue du Suler Manoir de Kérazan Loctudy Finistère
Début : 2025-09-20 11:00:00
fin : 2025-09-21
Initiez-vous au cyanotype et créez une œuvre unique inspirée du manoir et du parc !
C’est vous l’artiste !
Initiez-vous à un procédé photographique inventé en 1842 et créez une œuvre unique !
Durée 1h30 — de 7 à 99 ans !
Samedi 20 à 11h00 et dimanche 21 à 11h00.
Prix 5 euros.
Places limitées / Réservation conseillée .
Rue du Suler Manoir de Kérazan Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 6 04 44 35 12
