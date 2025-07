Atelier cyanotype M.A Nature Pern

Laromiguière Pern Lot

Tarif : 25 – 25 – EUR

Début : 2025-07-09 14:15:00

fin : 2025-08-20 16:00:00

2025-07-09 2025-08-13 2025-08-20 2025-08-27

Organisé par M.A.Nature à Pern

Cette technique, ancêtre de la photographie, vous amènera à créer des empreintes très détaillées des plantes, sur un fond bleu de prusse, grâce à au soleil. Atelier ludique et créatif dans un espace calme et ressourçant en pleine nature au cœur du Quercy-Blanc. Cet atelier est possible avec les enfants à partir de 7 ans.

• De 2 à 6 personnes

• Apporter des gants, un tablier et sa gourde

• RÉSERVATION OBLIGATOIRE la veille

Laromiguière Pern 46170 Lot Occitanie manature.marieannick@gmail.com

