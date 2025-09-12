Atelier cyanotype M.A Nature Pern
Atelier cyanotype M.A Nature
Laromiguière Pern Lot
Tarif : 36 – 36 – EUR
Début : 2025-09-12 14:00:00
fin : 2025-10-14 17:00:00
2025-09-12 2025-10-14
Organisé par M.A.Nature à Pern
Laromiguière Pern 46170 Lot Occitanie +33 6 99 08 95 11 manature.marieannick@gmail.com
English :
Organized by M.A.Nature in Pern
German :
Organisiert von M.A.Nature in Pern
Italiano :
Organizzato da M.A.Nature in Pern
Espanol :
Organizado por M.A.Nature en Pern
L’événement Atelier cyanotype M.A Nature Pern a été mis à jour le 2025-09-07 par OT Cahors Vallée du Lot