Atelier cyanotype Médiathèque Françoise Sagan Paris
Atelier cyanotype Médiathèque Françoise Sagan Paris samedi 25 octobre 2025.
A l’occasion des rencontres photographiques du 10e venez découvrir l’ancêtre de la photo : le cyanotype. Ce procédé monochrome ancien permet d’obtenir un tirage en bleu cyan grâce à la lumière. On l’utilise souvent pour faire des empreintes de fleurs, de feuilles, de plumes, mais cette fois vous pourrez découvrir comment l’utiliser pour développer des négatifs. L’atelier sera réalisé à partir des négatifs choisis dans les collections Le montreur d’images aux éditions Flammarion.
Dans le cadre des Rencontres photographiques du 10e
Le samedi 25 octobre 2025
de 15h00 à 17h00
gratuit
Réservation par mail, par téléphone ou directement sur place auprès des bibliothécaires
Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-25T18:00:00+02:00
fin : 2025-10-25T20:00:00+02:00
Date(s) : 2025-10-25T15:00:00+02:00_2025-10-25T17:00:00+02:00
Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris
Métro -> 4 : Gare de l’Est (Paris) (405m)
Bus -> 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (151m)
Vélib -> Paradis – Hauteville (112.43m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr