Atelier cyanotype Médiathèque Françoise Sagan Paris

Atelier cyanotype Médiathèque Françoise Sagan Paris samedi 25 octobre 2025.

A l’occasion des rencontres photographiques du 10e venez découvrir l’ancêtre de la photo : le cyanotype. Ce procédé monochrome ancien permet d’obtenir un tirage en bleu cyan grâce à la lumière. On l’utilise souvent pour faire des empreintes de fleurs, de feuilles, de plumes, mais cette fois vous pourrez découvrir comment l’utiliser pour développer des négatifs. L’atelier sera réalisé à partir des négatifs choisis dans les collections Le montreur d’images aux éditions Flammarion.

Dans le cadre des Rencontres photographiques du 10e

Le samedi 25 octobre 2025

de 15h00 à 17h00

gratuit

Réservation par mail, par téléphone ou directement sur place auprès des bibliothécaires

Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

+33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr