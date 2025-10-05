Atelier Cyanotype Médiathèque le Puits au Chat Blain

Atelier Cyanotype Dimanche 5 octobre, 15h00 Médiathèque le Puits au Chat Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-05T15:00:00 – 2025-10-05T16:30:00

Venez découvrir la technique du Cyanotype et sublimer vos objets du quotidien en réalisant vos propres marques-pages ou cartes avec cette technique.

Vous pouvez apporter vos petits objets fétiches : bijoux, boutons, clés anciennes, ciseaux de couturière, pinces à linge, couverts ou tout autres petits éléments de votre cuisine que vous aurez plaisir à mettre en scène !

À partir de 10 ans

Médiathèque le Puits au Chat Passage Sophie Scholl Blain Blain 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 79 05 30 https://bibliotheques-pays-de-blain.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 79 05 30 »}] 700 m² pour faire le plein de culture et de découvertes en plein centre-ville de Blain. Parking à proximité

ville de Blain