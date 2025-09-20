Atelier : cyanotype onirique Médiathèque Anne Frank Déville-lès-Rouen

Atelier : cyanotype onirique Samedi 20 septembre, 10h30 Médiathèque Anne Frank Seine-Maritime

Durée 2h.

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Projet réalisé dans le cadre des Journées du Matrimoine.

Découverte du cyanotype, invention de la botaniste et photographe Anna Atkins, et des créations d’autres artistes femmes pour s’inspirer et composer sa propre image.

Médiathèque Anne Frank 2 place François-Mitterrand, 76250 Déville-lès-Rouen Déville-lès-Rouen 76250 Seine-Maritime Normandie

Journées européennes du patrimoine 2025

© Sophie Lulague