Atelier cyanotype Persac

Atelier cyanotype

8 Route de Moulismes Persac Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Franck Le Quellec (Alchimaginaire), propose un atelier cyanotype. Après avoir présenté ce procédé photographique, chacun pourra l’expérimenter préparation des négatifs à partir d’une photo ou d’objets (fleurs séchées, découpage, objets du quotidien), préparation et développement des tirages. .

8 Route de Moulismes Persac 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 9 79 33 52 09 lebruitdutrapeze@gmail.com

English : Atelier cyanotype

