Atelier cyanotype pour enfants artThérafa Riotord
lundi 19 octobre 2026 · artThérafa · Riotord
Informations pratiques
Riotord
Atelier cyanotype pour enfants
artThérafa 3 montée de la Grotte Riotord Haute-Loire
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
matériel compris
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-19 10:30:00
fin : 2026-10-19 11:30:00
Date(s) :
2026-10-19
Pendant 1h30, tu apprendras à créer des images uniques avec l’univers fascinant du cyanotype ! De 10h à 11h30 – à partir de 6 ans – 20 € matériel et collation compris.
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artThérafa 3 montée de la Grotte Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 74 36 13 37
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English :
Over the course of 1 hour and 30 minutes, you’ll learn how to create unique images using the fascinating art of cyanotype! From 10:00 a.m. to 11:30 a.m. — Ages 6 and up — 20, including materials and a snack.
L’événement Atelier cyanotype pour enfants Riotord a été mis à jour le 2026-09-10 par Haut Pays du Velay Tourisme
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