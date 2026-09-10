Atelier cyanotype pour enfants artThérafa Riotord

Informations pratiques

Riotord

Atelier cyanotype pour enfants

artThérafa 3 montée de la Grotte Riotord Haute-Loire

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

matériel compris

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-19 10:30:00

fin : 2026-10-19 11:30:00

Date(s) :

2026-10-19

Pendant 1h30, tu apprendras à créer des images uniques avec l’univers fascinant du cyanotype ! De 10h à 11h30 – à partir de 6 ans – 20 € matériel et collation compris.

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artThérafa 3 montée de la Grotte Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 74 36 13 37

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English :

Over the course of 1 hour and 30 minutes, you’ll learn how to create unique images using the fascinating art of cyanotype! From 10:00 a.m. to 11:30 a.m. — Ages 6 and up — 20, including materials and a snack.

L’événement Atelier cyanotype pour enfants Riotord a été mis à jour le 2026-09-10 par Haut Pays du Velay Tourisme