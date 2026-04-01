Atelier cyanotype La Remise à Patache Préfailles

Préfailles

Atelier cyanotype

La Remise à Patache 11 Grande Rue Préfailles Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 15:00:00

fin : 2026-07-17 17:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Envie de tester une activité manuelle originale remplie de bleu ? Le cyanotype va vous en mettre plein les yeux à Préfailles !

Adeline de Bleus Joie vous invite à découvrir le cyanotype, une technique centenaire d’impression monochrome. Toutes les étapes de réalisation sont expliquées avec passion par l’artiste préfaillaise.

Déroulé de l’atelier

Disposition des objets/végétaux

Exposition aux rayons UV

Rinçage

Séchage…

À vous la recette magique pour un cyanotype parfait !

On aime

À la suite de cette expérience unique, vous avez la chance de repartir avec vos propres créations en format A5 !

Pourquoi tester cet atelier ?

Découvrir une activité ancienne

Tester une animation originale sous les bons conseils d’une spécialiste passionnée

Se reconnecter au naturel à travers le papier, l’eau et la lumière

Bon à savoir

Les places sont limitées donc réservation obligatoire

Prévoir d’amener avec vous quelques petits objets et végétaux

Possibilité de stationnement aux abords du lieu où se déroule l’atelier

L’atelier découverte du cyanotype avec Bleus Joie permet de découvrir un autre monde de la photographie et garantit un véritable spectacle entre chimie et magie !

Découvrez ici tous les évènements programmés à Préfailles. .

La Remise à Patache 11 Grande Rue Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire lesateliersdelavague@gmail.com

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English :

Fancy trying out an original manual activity filled with blue? The cyanotype will blow your mind in Préfailles!

L’événement Atelier cyanotype Préfailles a été mis à jour le 2026-05-26 par I_OT Pornic