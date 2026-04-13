Atelier cyanotype privatisé, Ateliers Octopodes, Chambéry

Atelier cyanotype privatisé Samedi 2 mai, 09h00 Ateliers Octopodes Savoie

Tous Publics, à partir de 46 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T09:00:00+02:00 – 2026-05-02T11:00:00+02:00

Fin : 2026-05-02T09:00:00+02:00 – 2026-05-02T11:00:00+02:00

Durant l’atelier, vous découvrirez les indispensables, tels que le type de papier, le temps d’exposition, les méthodes d’application des produits, ainsi que d’autres astuces pour obtenir des résultats variés !

On vous fournira différents objets de petite taille, pour expérimenter la technique du photogramme (fleurs, feuilles d’arbres, dentelles, etc…), vous pouvez bien sûr aussi en apporter ! Vous repartirez avec toutes vos productions du jour !

Soyez créatifs ! Vous pourrez même repartir avec un kit pour faire vous-même découvrir à vos proches ce que vous avez appris !

Très simple à pratiquer, cet atelier s’adresse à toute la famille, aucune expériences en photographie n’est nécessaire pour se sentir à l’aise très rapidement !

Public : tous publics

Nombre de participants: de 2 à 6 pers. maximum

TARIFS/personne :

tarif PLEIN : 50 €

tarif EARLY BIRD* : 46 €

*Réservez au maximum 10 jours avant l’évènement, pour bénéficier de ce tarif !

Ateliers Octopodes 106 quai de la Rize 73000 chambery Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « oublitemps.photographie@gmail.com »}]

Découvrez le procédé du Cyanotype durant 2h30, l’une des plus anciennes techniques de tirage photographique de l’Histoire. cyanotype photographie