Hérault

ATELIER CYANOTYPE Saint-Jean-de-Fos Hérault

Début : 2025-07-03

fin : 2025-07-03

2025-07-03

2025-07-05

L’association Barbotine vous invite à sa 3ᵉ édition de « Le Diable se Cache dans les Détails » à Saint-Jean-de-Fos !

Des ateliers artistiques 100 % gratuits pour créer, recycler, s’amuser… et montrer que les déchets peuvent devenir des ressources !

Un atelier CYANOTYPE avec Camille PY.

Découvrez ce procédé photographique ancien et créez un univers en images en résonnance avec le conte occitan. Laissez-vous tenter, c’est ouvert à tous-tes et surtout à celles et ceux qui (pensent) qu’iels n’y connaissent rien !

Réservation obligatoire, gratuit .

Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 54 00 57 familles.rurales.sjdf@gmail.com

English :

The Barbotine association invites you to its 3? edition of « Le Diable se Cache dans les Détails » in Saint-Jean-de-Fos!

100% free artistic workshops to create, recycle, have fun… and show that waste can become a resource!

A CYANOTYPE workshop with Camille PY.

Discover this ancient photographic process and create a world of images that resonate with the Occitan tale.

German :

Der Verein Barbotine lädt Sie zu seiner dritten Ausgabe von « Le Diable se Cache dans les Détails » in Saint-Jean-de-Fos ein!

In den 100 % kostenlosen künstlerischen Workshops können Sie kreativ sein, recyceln, Spaß haben… und zeigen, dass Abfall zu einer Ressource werden kann!

Ein CYANOTYPE-Workshop mit Camille PY.

Entdecken Sie dieses alte fotografische Verfahren und kreieren Sie eine Bilderwelt, die mit dem okzitanischen Märchen in Resonanz steht.

Italiano :

L’associazione Barbotine vi invita alla terza edizione di « Le Diable se Cache dans les Détails » a Saint-Jean-de-Fos!

Laboratori artistici 100% gratuiti per creare, riciclare, divertirsi… e dimostrare che i rifiuti possono diventare una risorsa!

Un laboratorio di CYANOTYPE con Camille PY.

Scoprite questo antico processo fotografico e create un mondo di immagini in sintonia con il racconto occitano.

Espanol :

¡La asociación Barbotine te invita a su 3ª edición de « Le Diable se Cache dans les Détails » en Saint-Jean-de-Fos!

Talleres artísticos 100% gratuitos para crear, reciclar, divertirse… ¡y demostrar que los residuos pueden convertirse en recursos!

Un taller de CYANOTYPE con Camille PY.

Descubra este antiguo proceso fotográfico y cree un mundo de imágenes acorde con el cuento occitano.

