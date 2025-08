Atelier cyanotype SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

SAINT-LAURENT-DE-NESTE 4 Avenue des Châtaigniers Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Début : 2025-08-27 14:00:00

fin : 2025-08-27 16:00:00

2025-08-27

Apporte des végétaux et réalise une composition merveilleuse !

Tout public à partir de 6 ans

Renseignements 05 62 39 75 59

English :

Bring your plants and create a wonderful composition!

For all ages 6 and up

Information: 05 62 39 75 59

German :

Bring Pflanzen mit und stelle eine wunderbare Komposition her!

Für alle ab 6 Jahren

Auskunft: 05 62 39 75 59

Italiano :

Portate le vostre piante e create una meravigliosa composizione!

Per tutte le età dai 6 anni in su

Informazioni: 05 62 39 75 59

Espanol :

¡Trae tus plantas y crea una maravillosa composición!

Para todas las edades a partir de 6 años

Información: 05 62 39 75 59

