Atelier cyanotype Musée de l’école de Bothoa Saint-Nicolas-du-Pélem
Atelier cyanotype Musée de l’école de Bothoa Saint-Nicolas-du-Pélem jeudi 6 août 2026.
Saint-Nicolas-du-Pélem
Atelier cyanotype
Musée de l’école de Bothoa Bothoa Saint-Nicolas-du-Pélem Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Venez découvrir la magie du cyanotype, un ancien procédé photographique qui permet de créer de magnifiques images bleu profond grâce à la lumière du soleil !
Org. Musée de l’Ecole de Bothoa .
Musée de l’école de Bothoa Bothoa Saint-Nicolas-du-Pélem 22480 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 29 73 95
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English :
L’événement Atelier cyanotype Saint-Nicolas-du-Pélem a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme du Kreiz Breizh