UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Plouguerneau

Atelier cyanotype sur tissu Atelier Pioka Plouguerneau

samedi 10 octobre 2026 · Atelier Pioka · Plouguerneau

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Atelier Pioka
Adresse
5 Place de l'Église
Ville
29880 Plouguerneau
Département
Finistère
Tarif

Plouguerneau

Atelier cyanotype sur tissu

Atelier Pioka 5 Place de l’Église Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-10 12:00:00

Date(s) :
2026-10-10

Découvrez technique du cyanotype sur textile et repartez avec votre totebag imprimé.
Matériel fourni   .

Atelier Pioka 5 Place de l’Église Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 6 65 55 19 24 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier cyanotype sur tissu Plouguerneau a été mis à jour le 2026-09-09 par OT PAYS DES ABERS

À voir aussi à Plouguerneau (Finistère)