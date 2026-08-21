AGENDA · Plouguerneau
Atelier cyanotype sur tissu Atelier Pioka Plouguerneau
samedi 10 octobre 2026 · Atelier Pioka · Plouguerneau
Informations pratiques
Plouguerneau
Atelier cyanotype sur tissu
Atelier Pioka 5 Place de l’Église Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-10 12:00:00
Date(s) :
2026-10-10
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Matériel fourni .
Atelier Pioka 5 Place de l’Église Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 6 65 55 19 24
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English :
L’événement Atelier cyanotype sur tissu Plouguerneau a été mis à jour le 2026-09-09 par OT PAYS DES ABERS
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