Atelier cyanotype sur tissu Atelier Pioka Plouguerneau

Informations pratiques

Plouguerneau

Atelier cyanotype sur tissu

Atelier Pioka 5 Place de l’Église Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-10 12:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Découvrez technique du cyanotype sur textile et repartez avec votre totebag imprimé.

Matériel fourni .

Atelier Pioka 5 Place de l’Église Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 6 65 55 19 24

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English :

L’événement Atelier cyanotype sur tissu Plouguerneau a été mis à jour le 2026-09-09 par OT PAYS DES ABERS